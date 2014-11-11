«عشري» تفتتح مكتب تشغيل واستشارات الهجرة بالقليوبية

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، عن أن الوزارة تقوم حاليا بالتجهيز لافتتاح 3 مكاتب للتشغيل واستشارات الهجرة في محافظات الفيوم والمنيا والمنوفية لتقديم الاستشارات لراغبي الهجرة لدول المهجر، والتدريب علي برامج تأهيلهم علي ما قبل المغادرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، والمدير الإقليمى لمنظمة الهجرة الدولية بالقاهرة باسكوالى لوبولى، الثلاثاء، مكتب تشغيل واستشارات الهجرة بمحافظة القليوبية، والذي يعتبر أول مكتب لتوفير خدمات المعلومات والمشورة، وأنشيء ضمن نطاق مشروع جاري بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان «دعم استقرار المجتمعات المهمشة اقتصاديا وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وتونس وليبيا»(START)، والذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالشراكة مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

وقالت «عشري» إن فكرة إنشاء هذه المكاتب تأتي نظراً لما لوحظ فى الفترة الأخيرة من زيادة الهجرة غير الشرعية والمخاطر التى يتعرضون لها وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية للمجتمع، وتوفير المعلومات حول مخاطر هذه الهجرة ، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، وتحسين عملية إعادة تأهيل للمهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج (تأهيل ما قبل المغادرة PDO)، والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكترونى لقطاع شئون الهجرة.

وأكد الوزيرة ضرورة التركيز علي التدريب من أجل التشغيل لاستيعاب الشباب في جميع المنشآت، طالبه من المحافظ دراسة سوق العمل بالمحافظة حتى يتم تدريب الشباب في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ووضع خطط للاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة احتياجاتهم من العمالة المدربة، للاعتماد علي العمالة الوطنية في جميع مجالات العمل.