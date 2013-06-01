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"سيدة" بمسقط رأس مؤسس "الإخوان" "تبصم" على "تمرد": "مش عاوزاه لأنه معملناش حاجة"

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"سيدة" بمسقط رأس مؤسس "الإخوان" "تبصم" على "تمرد": "مش عاوزاه لأنه معملناش حاجة" "سيدة" بمسقط رأس مؤسس "الإخوان" "تبصم" على "تمرد": "مش عاوزاه لأنه معملناش حاجة"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 17 دقيقة

تواصل حملة "تمرد" فعالياتها؛ لجمع توقيعات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في مركز ومدينة المحمودية، مسقط رأس حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، تنتقل الحملة بين مدن وقرى المركز وسط ترحيب المواطنين، الذين أعربوا عن غضبهم من سياسات النظام الحاكم.

في قرية "أريمون" التابعة لمركز المحمودية، حصلت الحملة على توقيعات معظم أهالي القرية، حتى ربة المنزل، التي لاتقرأ ولا تكتب "بصمت" على سحب الثقة من "مرسي".

كان أبرز مشاهد الحملة في قرية "أريمون"، لست بيت هي الحاجة "فؤادة فتحي إبراهيم الصعيدي" التي تبدو على قسمات وجهها متاعب ومصاعب الحياة، والتي ما إن شاهدت أعضاء وشباب حملة "تمرد"، يحصلون على توقيعات الأهالي حتى بادرتهم بالسؤال "أنتم بتعملوا إيه"، أجابها الأعضاء "الناس بتمضي على إنهم مش عاوزين الرئيس مرسي"، فقالت لهم بكل اهتمام "أنا كمان مش عاوزاه، لأنه معملناش حاجة، الكهربا بتقطع والمياه كمان ومفيش شغل للأولاد ومشفناش حاجة كويسة من يوم ما مسك".

ولأنها لا تقرأ ولا تكتب قام أعضاء الحملة بكتابة بياناتها في استمارة "تمرد"، و"بصمت" على الإستمارة، وقالت لأعضاء الحملة وهم يغادرون منزلها "ربنا معاكم".

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DMC

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