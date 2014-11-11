ديلي ميل: «داعش» تطرح عملتها الجديد باسم «دينار الدولة الإسلامية»

نشرت صحيفة ديلى ميل تقريرًا يفيد بأن تنظيم “داعش” قرر سك عملة نقدية خاصة به فى إطار خططه لإعادة التداول بالعملة الإسلامية -التى كانت سائدة فى العهود الإسلامية- المصنوعة من الذهب الخالص والفضة.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية إن التنظيم يريد إدخال عملة خاصة به، وسيبدأ التعامل بها فى الأسابيع المقبلة بالمناطق التى تتبع لسيطرة التنظيم، مضيفة أن المسلحين يريدون إعادة الدينار الأصلى، وهو العملة القديمة فى صدر الإسلام. وذكرت الصحيفة أن الدينار، كان يُصنع قديمًا من الذهب والفضة، واليوم يستخدم فى العديد من البلدان، ولكن يتم سكه من مواد مختلفة، ولكن يخطط التنظيم للعودة إلى العملات الذهبية والفضية الأصلية، التى أدخلت لأول مرة أثناء خلافة عثمان بن عفان فى 634 م.

وكان الدينار الإسلامى الأصلى يزن 4.3 جرام بالنسبة للمصنوع من الذهب ونظيره الفضة، والمعروف بالدرهم الإسلامى، يزن حوالى 3 جرامات.