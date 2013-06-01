نشطاء تويتر لـ"أرودغان": تصريحات المستبدين "واحدة".. كلهم بيذاكروا من نفس الكتاب

فاطيما: الربيع العربي يتخلى عن عروبته وينتقل لتركيا

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

لم تمر الأزمة التي يشهدها الشارع التركي، إثر اشتباكات اندلعت أمس؛ احتجاجا على مشروع حكومي يقضي بتحويل حديقة تاريخية تدعى "غيزي بارك" إلى مركز ثقافي وتجاري، بين المتظاهرين والشرطة دون التعليق من قبل نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر، عبر هاشتاج "تركيا تنتفض أو تركيا".

كتب مصطفى "سقوط وهم ما يسمى بالإسلام السياسي.. الشعوب أصبحت لا تطيق فاشيتهم وقمعهم"، وكتب آخر تعليقا على كلمة أردوغان، بأن الأزمة الحالية في تركيا "مفتعلة" ولا مبرر لها،.. "تصريحات المستبدين واحدة.. ومتشابهة"، واتفقت معه نتاليا التي كتتب "كل المتأسلمين حافظين نفس الكلام".

فيما علق يزان، "إلى جميع عشاق أردوغان والنموذج التركي الاجتماعي والاقتصادي، شايفين اللي بيصير؟ تبا للمهرولين تجاه العثمانيين والمحتل المغتصب"، بينما كتبت ملك "الثورة أهي مستمرة.. محدش قال إنها هتستمر في نفس البلد علي فكرة".

وأشار سعود، إلى أن التاريخ لن يرحم أحدا أبدا، والسيناريو سيتكرر وليس لأي معارض على وجه الأرض إلا طلقة ودبابة ومدفع وصاروخ للأسف الشديد"، وعلقت فاطيما كريم: "ها هو الربيع العربي يتخلى عن عروبته وينتقل لتركيا".

وكتب محمد حسن "هو أردوغان ما بيعملش ليه بالنصايح اللي كان بيقولها لمبارك قبل ما يتنحى؟، وقال أحمد تيمور: "أردوغان يتهم الإعلام الفاسد والمعارضة بإشعال المظاهرات.. الظاهر كلهم بيذاكروا من نفس الكتاب".

اخبار متعلقة

"آسف ياريس" تطالب أردوغان بالاستماع لمطالب المعارضة