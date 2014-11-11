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القبض علي عامل بحوزته حوالات قيمتها 3 ملايين جنيه بأسيوط

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القبض علي عامل بحوزته حوالات قيمتها 3 ملايين جنيه بأسيوط القبض علي عامل بحوزته حوالات قيمتها 3 ملايين جنيه بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من القبض علي عامل بحوزته 441 ألف دولار أمريكي قام شقيقه بتجميعها من المصريين المقيمين بدولة ليبيا ويتولي هو توزيعها علي ذويهم بالمحافظة. 

وكان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغًا من مباحث الأموال العامة يفيد ورود معلومات حول قيام “م . خ . ا” 22 سنة عامل بدولة ليبيا ومقيم بناحية العتمانية دائرة مركز البداري بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية لشقيقه “ر . خ . ا” 35 سنة دبلوم ومقيم بذات الناحية الذى يتولى إعادة تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها مما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزي والنقد.

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري، باستهداف الأخير بمسكنه وضبطه وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من بنك الإسكندرية فرع البداري بأجمالي مبالغ مالية قدرها “441000 دولار أمريكي” بما يعادل “ثلاثة ملايين وسبع وثمانون ألف جنية مصري”.

وبمواجه المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه الواقعة مقابل حصوله على عمولة مالية قدرها 1%.

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