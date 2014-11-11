زيني مائدتك بأطباق متنوعة لتضفي عليها لمسة مميزة ... تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة سلطة الدجاج والذرة بالمايونيز

المقادير:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات

1 كوب ذرة

1 حبة أفوكادو صغيرة مقطعة مكعبات

4 ملعقة كبيرة مايونيز

3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

4 ملاعق صغيرة عصير لايم

3 سن ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

1.اخلطي الدجاج مع الذرة والأفوكادو

2.لتحضير الصلصة: اخلطي المايونيز مع اللبن والثوم والزيت وعصير الليمون وتبليه بالملح والفلفل

3.وزعي الصلصة على خليط الدجاج والذرة والأفوكادو وقلبي حتى يتجانس الخليط وقدمي السلطة باردة

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