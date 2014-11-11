أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة الدجاج والذرة بالمايونيز

Google+ Print
سلطة الدجاج والذرة بالمايونيز سلطة الدجاج والذرة بالمايونيز

الثلاثاء 11-11-2014 13:43

زيني مائدتك بأطباق متنوعة لتضفي عليها لمسة مميزة ... تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة سلطة الدجاج والذرة بالمايونيز

 

 

المقادير:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات

1 كوب ذرة

1 حبة أفوكادو صغيرة مقطعة مكعبات

4 ملعقة كبيرة مايونيز

3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

4 ملاعق صغيرة عصير لايم

3 سن ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح 

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

 

طريقة التحضير:

1.اخلطي الدجاج مع الذرة والأفوكادو

2.لتحضير الصلصة: اخلطي المايونيز مع اللبن والثوم والزيت وعصير الليمون وتبليه بالملح والفلفل

3.وزعي الصلصة على خليط الدجاج والذرة والأفوكادو وقلبي حتى يتجانس الخليط وقدمي السلطة باردة

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

 

-

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي