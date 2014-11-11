طريقة عمل سحلب بالشوكولاتة

السحلب من المشروبات المميزة والمرغوبة في فصل الشتاء، تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة هي السحلب بالشوكولاتة تمتعي بها مع أفراد عائلتك

المقادير:

4 ملاعق كبیرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر

1 لتر حلیب

8 مكعبات شوكولاتة داكنة

شوكولاتة مبشورة للتزيين

طريقة التحضیر:

1. في قدر نخلط النشا والسكر و نضیف كوب واحد فقط من الحلیب ونخفق حتى تختفي الكتل. ثم نضیف باقي كمیة الحلیب.

2.نسخن الحلیب على نار متوسطة ونستمر بالخلط حتى الغلیان ونرفع الخلیط عن النار.

3.نضع مكعبین من الشوكولاتة في قاعدة كل فنجان و نسكب السحلب علیھما ونقدم ساخنا مع الشوكولاتة المبشورة على الوجه

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط