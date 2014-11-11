اسباجيتي بولونيز "الوصفة الأصلية"

يعتبر طبق الاسباجيتي بولونيز من الأطباق الإيطالية الشهيرة واللذيذة ، تقدم إليك "سيدتي.نت" الوصفة الأصلية

المقادير:

1/2 كيلو لحم بقري مفروم

1 عبوة اسباجيتي

2 بصلة مفرومة

3 حبات بندورة كبيرة مقشرة ومفرومة

1 ملعقة كبيرة صلصة البندورة

1 ملعقة صغيرة من كل من: الملح – فلفل أسود- كمون- ثوم مطحون

1 ملعقة كبيرة أوريغانو ناشف

1 كوب ماء

1 مكعب مرقة الدجاج

جبنة بازميزان

طريقة التحضير:

1.اسلقي السباجيتي بماء مملح وصفيها

2.أخلطي البندورة المفرومة مع صلصة البندورة مع كوب الماء ومكعب مرقة الدجاج بالخلاط الكهربائي

3. حمري البصل في الزيت وأضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تستوي اللحمة

4. أضيفي خليط البندورة للبصل واللحمة واتركيها على النار حتى يمتزج

5.تبلّي الخليط بالملح والفلفل والكمون والثوم المطحون والأوريغانو واتركيها على نار هادئة مدة 20 دقيقة

6. اخلطي السباجيتي مع الصلصة واللحم

7. عند التقديم ابشري على وجه الطبق جبنة بازميزان حسب الرغبة

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