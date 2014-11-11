الطيب: انضمام بعض الشباب للإرهابيين لجهلهم بالإسلام

أكد شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن الأزهر الشريف يقوم بجهود كثيفة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، مؤكدًا أن سبب انضمام بعض الشباب إلى الجماعات والميلشيات الإرهابية يرجع إلى عدم معرفته بثقافة الإسلام الحقيقية.

وأضاف فضيلته -خلال استقباله السفيرة بينيله داهلر كاردال، سفيرة الدانمارك لدى القاهرة -أن الأزهر يواجه الفكر المُتشدد بكل ما يستطيع من قوة، وهو بصدد إعداد مؤتمر عالمي لمواجهة التطرف والإرهاب يُعلن فيه أن الإسلام بريء من العمليات الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والميلشيات الإرهابية والطائفية باسم الدين، والدين منهُ براء.

وأعربت السفير الدانماركية عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مقدِّرةً جهود فضيلته في العمل على نشر روح التسامح بين الناس جميعًا.

وقالت السفيرة، إنها ستتواصل مع المسؤولين في الأزهر ليقوم بتدريب الأئمة من بلادها على المنهج الأزهري الوسطي الذي يحظى باحترام العالم كله.

أ ش أ