المصرية للمطارات : 17الف تقدموا للعمل بوظائف الشركة‎

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ،أن عدد المتقدمين للإعلان عن الوظائف الجديدة بالشركة وصل الي 17 الف متقدم علي الوظائف التى تم الإعلان الداخلي عنها في مقر الشركة والمطارات المصرية ، إنها مرت بتوزيع الإستمارات عليها خاتم الشركة ، وتم فتح باب التقديم وسحب الإستمارات لمدة 3 ايام من مقر الشركة ، وبالبطاقة الشخصية للمتقدم ، حرصًا علي عدم بيع اللإستمارات خارج الشركة، والمتاجرة بها، مؤكدًا أنه تم ختم الاستمارات بعلامة مائية مميزة.

وقال “محجوب” بعد غلق وإنتهاء المدة المحددة لتقديم الأوراق ، أن إستقبال الشركة لهذا العدد من المتقدمين يدل علي ثقة المواطنين بها، وحرصهم علي الانتماء لها، وأن هذا العدد من المتقدمين نعتبره كنز للشركة يتم الإختيار منهم في كافة التخصصات المطلوبة.

وأضاف رئيس الشركة للمطارات ، أنه سوف يتم إختيار أفضل العناصر المتقدمة دون النظر لأي إعتبارات أخري ، لافتا الي ان المقياس والإعتبار الوحيد الذى تحرص عليه الشركة في اختيار المتقدمين للوظائف هو الكفاءة.

وأشار “محجوب” الي ، أن المتقدم للوظيفة سيخضع لاختبارات عامة في اللغة الانجليزية والحاسب الالي في معاهد متخصصة غير تابعة للشركة او الوزارة ، تاكيداً منا علي نزاهة الاختبار، كما سيخضع المجتازين للإختبارات في اللغة الإنجليزية والحاسب الالي لإختبارات في التخصص تحت إشراف نخبة من العاملين في الشركة وقياداتها، كما سيخضع لإجراء كشف الهيئة.

وتابع رئيس المصرية للمطارات ، أن السياسة العامة للشركة تؤكد علي إختيار وإنتقاء كافة العناصر المنضمة والراغبة في الانضمام للشركة، لمواكبة التطورات التكنولوجية التى تمتاز بها صناعة الطيران في مصر.