أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المصرية للمطارات : 17الف تقدموا للعمل بوظائف الشركة‎

Google+ Print
المصرية للمطارات : 17الف تقدموا للعمل بوظائف الشركة‎ المصرية للمطارات : 17الف تقدموا للعمل بوظائف الشركة‎

الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ،أن عدد المتقدمين للإعلان عن الوظائف الجديدة بالشركة وصل الي 17 الف متقدم علي الوظائف التى تم الإعلان الداخلي عنها في مقر الشركة والمطارات المصرية ، إنها مرت بتوزيع الإستمارات عليها خاتم الشركة ، وتم فتح باب التقديم وسحب الإستمارات لمدة 3 ايام من مقر الشركة ، وبالبطاقة الشخصية للمتقدم ، حرصًا علي عدم بيع اللإستمارات خارج الشركة، والمتاجرة بها، مؤكدًا أنه تم ختم الاستمارات بعلامة مائية مميزة.

وقال “محجوب” بعد غلق وإنتهاء المدة المحددة لتقديم الأوراق ، أن إستقبال الشركة لهذا العدد من المتقدمين يدل علي ثقة المواطنين بها، وحرصهم علي الانتماء لها، وأن هذا العدد من المتقدمين نعتبره كنز للشركة يتم الإختيار منهم في كافة التخصصات المطلوبة.

وأضاف رئيس الشركة للمطارات ، أنه سوف يتم إختيار أفضل العناصر المتقدمة دون النظر لأي إعتبارات أخري ، لافتا الي ان المقياس والإعتبار الوحيد الذى تحرص عليه الشركة في اختيار المتقدمين للوظائف هو الكفاءة.

وأشار “محجوب” الي ، أن المتقدم للوظيفة سيخضع لاختبارات عامة في اللغة الانجليزية والحاسب الالي  في معاهد متخصصة غير تابعة للشركة او الوزارة ، تاكيداً منا علي نزاهة الاختبار، كما سيخضع المجتازين للإختبارات في اللغة الإنجليزية والحاسب الالي لإختبارات في التخصص تحت إشراف نخبة من العاملين في الشركة وقياداتها، كما سيخضع لإجراء كشف الهيئة.

وتابع رئيس المصرية للمطارات ، أن السياسة العامة للشركة تؤكد علي إختيار وإنتقاء كافة العناصر المنضمة والراغبة في الانضمام للشركة، لمواكبة التطورات التكنولوجية التى تمتاز بها صناعة الطيران في .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى