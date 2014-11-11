اتحاد كرة اليد: لا نية للانسحاب من كأس العالم بقطر

نفى الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بشكل قطع، وجود نية للانسحاب من بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بقطر.
وتنظم قطر بطولة كأس العالم في يناير المقبل.
وأعلنت البحرين والإمارات انسحابهما من البطولة، مع إشارة بعض التقارير الصحفية إلى أن القرار قد يكون لأسباب سياسية.
وهو ما دفع بعض الإعلاميين المصريين لمطالبة اتحاد اليد بالانسحاب من البطولة، بسبب الخلافات السياسية السابقة مع قطر.
وقال حمودة لـFilGoal.com: "اجتمعت بخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واتفقنا على الاستعدادات النهائية للمشاركة في البطولة، ولم نتعرض لأي ضغط سياسي من أجل الانسحاب".
وتابع "إذا انسحب منتخب مصر من كأس العالم، فسنتعرض لعقوبة قاسية من الاتحاد الدولي لن تقل عن الإيقاف لمدة عامين بالإضافة إلى الغرامات المادية الكبيرة".
وواصل مضيفا "لا جدوى من ربط الرياضة بالسياسة، ولو كانت أسباب البحرين والإمارات للانسحاب حقا سياسية، لماذا توافق تلك المنتخبات على المنافسة أمام إسرائيل في الاوليمبياد في الرياضات المختلقة!".
ويعقد الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعا يوم 21 نوفمبر الجاري، من أجل مناقشة العقوبات التي من المنتظر توقيعها على البحرين والإمارات.