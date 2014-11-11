السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ جمعة يختار لاعب الإسماعيلي

عمرو السولية VS محمود حسن "تريزيجيه" من يلعب في تشكيل منتخب مصر الأساسي في مواجهة السنغال المصيرية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015؟

ربما يتفق الكثيرون على أن إبراهيم صلاح ومحمد النني أصحاب الأدوار الدفاعية قد يحتفظان بموقعهما في تشكيل المنتخب الأساسي، لتبقى المعضلة أمام شوقي غريب هل يلعب برباعي يمتلك نزعة هجومية أم يضيف لاعب وسط ثالث مع ثلاثي في الهجوم.

عمرو السولية ربما لن يجد سهولة في الاحتفاظ بمكان أساسي في التشكيل بعد أن لعب مباراتي بوتسوانا إذ أن المنافسة على هذا المركز باتت قوية.

ربما أكثر هؤلاء اللاعبين هو محمود تريزيجيه لاعب الأهلي والذي فرض نفسه على منتخب مصر بعد أداء رائع مع الفريق الأحمر منذ انطلاق مباريات الدوري.

والآن جاء الدور على استطلاع رأي الجهاز الفني للأهلي، بعد الإسماعيلي.

السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الإسماعيلي يختار لاعبه

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "تريزيجيه يقدم مستوى مبهرا مع الأهلي في المباريات الأخيرة، ويستحق أن ينضم للمنتخب في مباريات مصيرية مثل تلك، وهذا يؤكد أنه ينتظره مستقبل باهر".

واستدرك مضيفا "ولكن ما يميز السولية أمام السنغال أنه يتمتع بخبرة دولية أكبر من تريزيجيه، ولذلك أرجح أن يلعب أساسيا".

ووصل متما "الأمر كله في يد شوقي غريب المدير الفني".