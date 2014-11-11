أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ جمعة يختار لاعب الإسماعيلي

Google+ Print
السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ جمعة يختار لاعب الإسماعيلي السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ جمعة يختار لاعب الإسماعيلي

عمرو السولية VS محمود حسن "تريزيجيه" من يلعب في تشكيل منتخب الأساسي في مواجهة السنغال المصيرية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015؟

ربما يتفق الكثيرون على أن إبراهيم صلاح ومحمد النني أصحاب الأدوار الدفاعية قد يحتفظان بموقعهما في تشكيل الأساسي، لتبقى المعضلة أمام شوقي غريب هل يلعب برباعي يمتلك نزعة هجومية أم يضيف لاعب وسط ثالث مع ثلاثي في الهجوم.

عمرو السولية ربما لن يجد سهولة في الاحتفاظ بمكان أساسي في التشكيل بعد أن لعب مباراتي بوتسوانا إذ أن المنافسة على هذا المركز باتت قوية.

ربما أكثر هؤلاء اللاعبين هو محمود تريزيجيه لاعب الأهلي والذي فرض نفسه على منتخب مصر بعد أداء رائع مع الفريق الأحمر منذ انطلاق مباريات الدوري.

والآن جاء الدور على استطلاع رأي الجهاز الفني للأهلي، بعد الإسماعيلي.

السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الإسماعيلي يختار لاعبه

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "تريزيجيه يقدم مستوى مبهرا مع الأهلي في المباريات الأخيرة، ويستحق أن ينضم للمنتخب في مباريات مصيرية مثل تلك، وهذا يؤكد أنه ينتظره مستقبل باهر".

واستدرك مضيفا "ولكن ما يميز السولية أمام السنغال أنه يتمتع بخبرة دولية أكبر من تريزيجيه، ولذلك أرجح أن يلعب أساسيا".

ووصل متما "الأمر كله في يد شوقي غريب المدير الفني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى