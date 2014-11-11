السجن 5 سنوات لـ 6 مصريين و3 ألمان فى واقعة سرقة خرطوش الملك خوفو

قضت محكمة حنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، الحكم بالسجن 5 سنوات مع الشغل لـ 9 متهمين بينهم 3 ألمان، لاستيلائهم على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج كما قضت المحكمة بعزل المصريين من وظائفهم .

> والمتهمون هم والمتهمون هم همام أحمد حسن عبدالله – 29 سنة – مفتش آثار بمنطقة الهرم الأثرية، وجابر عبدالدايم على عمر – 45 سنة – مفتش أثار بالمنطقة، ومحمد فاروق إبراهيم عبدالرازق – 27 سنة – مفتش آثار بالمنقطة، والدوشي صادق عبدالعزيز عامر – 38 سنة – حارس بمنطقة الهرم، وأحمد عبدالمنعم محمد علي – 49 سنة – حارس بمنطقة الهرم، وفرجاني سلامة فرج صالح – 57 سنة – مدير وشريك بشركة “إيجيبت يور واي”، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية بالإضافة إلى 3 متهمين ألماني الجنسية، وهم “إستيفان أردمان” – 48 سنة – مؤرخ وباحث ألماني، و”جورليتز دومنيك” – 48 سنة – عالم أثار ألماني، و”جارتيش يان جارتيش” – 33 سنة – مؤرخ ألماني يحمل الجنسية الإسرائيلية وعلى علاقة بالمنظمات الماسونية العالمية، وجميعهم هاربون.

> وكشفت أوراق القضية، أن المتهمين الألمان قاموا بهذا الإجراء في إطار محاولة لإثبات أن هرم خوفو لم يبن في عصر الملك خوفو، وقام أحد المتهمين الألمان بأخذ جزء من الخرطوش المكتوب عليه اسم الملك خوفو باللون الأحمر لتحليلها.

> باشر التحقيق محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.

> وأسندت نيابة الأموال العامة العليا، إلى المتهمين 5 اتهامات في قرار إحالتهم لمحكمة الجناياتاتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، وتصل عقوبة التهم المنسوبة إلى المتهمين إلى السجن المؤبد.