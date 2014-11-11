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بالصور.. مباحث قسم ثان الاسماعيلية تضبط 6 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى‎

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بالصور.. مباحث قسم ثان الاسماعيلية تضبط 6 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى‎ بالصور.. مباحث قسم ثان الاسماعيلية تضبط 6 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى‎

 

أحد المتهمين

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الاسماعيلية من ضبط 6من المسجلين خطر مخدرات بحوزتهم مخدرات وسلاح نارى ، وقال مصدر أمنى ان المتهمين هم إبراهيم أ أن وشهرته  إبراهيم فونيا  سن 30 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عــ130ــدد قرص مخدر ، وتليفون محمول ، والمتهم محمد أ ح سن 24 عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان وبحوزته عــ14ــدد قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى ( 70 جرام ) وتليفون محمول ،و المتهم رضا س م سن 30 عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير ، وبحوزته عـ 140 ــدد قرص مخدر ،

وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمتهم محمد أ م سن 31 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و المتهم وحيد م ع سن 46 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان ، وبصحبته المتهم محمد ط ي سن 24 عاطل مقيم ذات الناحية وبحوزتهما عدد ( 2060) قرص مخدر ، وعــ2ــدد تليفون محمول ، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم أحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4ايام على ذمة التحقيقات

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