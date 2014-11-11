العدوي: ملتزمون بتقديم كافة الخدمات الصحية لذوى الإحتياجات الخاصة كما نص الدستور

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، على إلتزام وزارة الصحة بتقديم العديد من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن خدمات التأمين الصحي الشاملة والتي تمتد لتغطيتهم وتوفير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها لهم ، وذلك إستنادا لما نص عليه دستور مصر صراحةً برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التزامات الدولة.

وقال فى كلمته التى ألقاها خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بوزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزير ، ضمن الترتيبات الخاصة بعقد ملتقى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والذي ستشرف عليه الحكومة ، ديسمبر المقبل توافقًا مع اليوم العالمي للمعاق وذلك بناءًا على تعليمات السيد المهندس ابراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء ، ان من واجبنا أن يتم تأهيل هذه الفئات نفسيًا وجسديًا بالطريقة المثلى ليصبحوا على أتم الاستعداد لخوض غمار الحياة وتحقيق ذاتهم والتغلب على كل المصاعب التي يواجهونها من أجل أن ينخرطوا في المجتمع بفاعليةٍ وكفاءةٍ ولكي يشاركوا في عملية نهضة وتطوير البلاد، فهم جزءٌ لا يتجزأ من الوطن لا غنى لنا عنهم ، يشاركون في بناء الدولة وتشارك الدولة في تأهيلهم ووضعهم على جادة الصواب.

وأكد على ان وزارة الصحة والسكان دأبت على القيام بدورها المنوطة به وفقًا للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف عبء الإعاقة عن كاهل متحديه وقاهريه، حيث يتم حالياً ضمهم بالقانون الجديد الشامل المطروح على المجتمع وبذلك يصبح كل مواطن على أرض مصر خاصة ذوى الإعاقة يتمتعون بالتأمين الصحى الشامل.

أما فى الوقت الراهن يتم تطبيق التأمين الصحى على 59% من سكان مصر بما فيهم الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم لهم الخدمة مثل زراعة القوقعة ، الأطراف الصناعية ، الخدمات العلاجية والجراحية ، طبقاً لنظام التأمين الصحى الحالي.