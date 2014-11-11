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دروس في الماكياج من بوبيالجمال، أكثر بساطة

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دروس في الماكياج من بوبيالجمال، أكثر بساطة دروس في الماكياج من بوبيالجمال، أكثر بساطة

الثلاثاء 11-11-2014 13:56

" ابتكرت دروس الماكياج ليسهل الأمر على كل سيدة أن تظهر بأجمل حالاتها وأن تشعر بجمالها وثقتها بنفسها." –بوبي براون
تؤمن بوبي بأن الجمال يجب أن يكون شخصيا وبسيطا وسهل المنال، وبأنه يمكن لكل إمرأة أن تظهر بأفضل حالاتها وتشعر بجمالها من خلال المعرفة واستخدام المنتجات المناسبة. ولذا تقدم بوبي براون كوزمتيكس قائمة طويلة من دروس الماكياج المخصصة والمجانية. لقد صممت دروس الماكياج لتزويد المرأة بالأدوات والمعرفة والثقة التي تحتاجها لتصبح فنانة في ماكياج نفسها وخبيرة في العناية ببشرتها.
صممت دروس الماكياج من بوبي لتتناسب مع كل إمرأة حسب أسلوب حياتها الشخصي وحسب مهاراتها. يعطي الدروس فنانو ماكياج محترفون ومتخصصون لدى بوبي. يبدأ كل درس شخصي بمجموعة من الأسئلة متبوعة بتطبيق للماكياج خطوة خطوة. ويتضمن كل درس ماكياج رسما بيانيا مخصصا للوجه لمساعدة المرأة على إعادة ابتكار المظهر الجديد بثقة في المنزل.
من المهم حجز الموعد . زوري www.bobbibrown-me.com للعثور على المحل الأقرب إليك.

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سيدتي