نصائح خبراء هوليوود للتخلص من مشاكل الشعر!

من منا لا تريد الحصول على شعر رائع خالٍ من المشاكل! ولكن تمهلي فقد تكونين أنت سبب هذه المشاكل. إليك آراء خبراء شعر نجوم هوليوود في بعض أخطاء الشعر وأفضل الحلول للتغلب عليها.

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1.التصفيف الخاطئ للشعر:

عليك تجنب تصفيف شعرك بعد الاستحمام مباشرة؛ وذلك لأنّ الشعر المبلل دائمًا ما يكون أكثر عرضة للتقصف والتكسير. فإذا كنت في عجلة من أمرك يمكنك استخدام مجفف للشعر بعد الاستحمام على الحرارة الهادئة، أو الانتظار قليلًا حتى يجف شعرك طبيعيًّا، فصحة شعرك هي الأساس في الحصول شعر حيوي ورائع.

2.الاستمرار على نوع شامبو وبلسم واحد لشعرك:

قد تستخدمين أكثر من لون لأحمر الشفاه الخاص بك حسب حالتك المزاجية، ولكنك تحافظين على استخدام نوع شامبو وبلسم واحد. فما السبب؟!! فلقد صنع كل شامبو وبلسم لتحقيق فائدة معنية وتأثير معين كأحمر الشفاه تمامًا، فإذا قمت بالحفاظ على نوعية واحدة فأنت بذلك قد منعت شعرك من التجديد والتغيير، فكيف تريدين تغيير تموجات شعرك، أو حتى ملمسه إذا كنت تستخدمين نفس المنتج منذ سنوات!! حاولي ملء حوض استحمامك بمجموعة من الشامبوهات المناسبة لشعرك لتنوعي من تأثيرهما على شعرك كلما أردت الحصول على إطلالة مموجة، منسدلة، وغيرها.

3.إهمال منتجات تصفيف الشعر:

الكثير من السيدات لا تهتم بمنتجات تصفيف الشعر اعتقادًا منهنّ بأنها غير مفيدة، ولكن على العكس تمامًا، فهذه المنتجات تساعدك في الحصول على شعر أملس سهل التسريح مما يقلل سقوطه وتقصفه، كما أنها تغذي الشعر وتعطيه مزيدًا من اللمعان.

4.الاستخدام الخاطئ لمكواة الشعر: إنّ درجة الحرارة المثلى للشعر هي 360 درجة فرنهايت ولكن معظم مكاوي الشعر قد تصل إلى أبعد من ذلك. لذا عليك توخي الحذر عند استخدام مكواة الشعر للتأكد من أنها لا تتعدى درجة الحرارة المعتدلة، وكم من الوقت يمكن لشعرك أن يتحملها.

5.العناية بأطراف الشعر فقط:

عليك أن تعرفي بأنّ الشعر الصحي لا يعني فقط نهايات صحية، ولكن يعنى أيضًا فروة رأس صحية، عليك الاهتمام بتنظيف فروة الرأس مع تدليكها بصورة دورية لتعزيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، والنتيجة هي شعر صحي وكثيف.

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