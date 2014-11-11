خاص سيدتي ... خطوات تسريحة الشوكولاتة الغريبة!

كعادته، موقع "سيدتي" سبّاق في نشر أحدث وأجدد تقنيات التجميل والتزينن. في هذا السياق شاركت مجلة "سيدتي"، للسنة الثامنة، في حفل "الشوكو لا رت" Chocol’art الذي يقام سنوياً دعماً لقضايا انسانية وخيرية في بافيون رويال - بيال، لتعرض الشوكولاتة بطريقتها الخاصة، من خلال تناوله مثلاً والإطلاع على المجلة في آنٍ معاً.

سيدتي تدعم مرضى التوحد في حفل Chocol’art

شهد الحدث وجوه إعلامية بارزة في الوسط. وخلال المعرض، قدمّت "سيدتي" مفاجأة في السهرة عبارة عن تسريحة خاصة من الشوكولاتة الطازجة، مبتكرة بأنامل خبير التزيين طلال طبارة؛ وكانت هذه النتيجة:

حضّر طلال قالب الشوكولاتة الشهية، ليضعه على شعر العارضة "مي"؛ وكان على شكل تاج مستوحى من أغصان الأشجار. أما مكياج العارضة فكان برونزياً، يخيل للناظر وكأنها مسحت وجهها بخلطة الشوكولاتة اللذيذة. بعدها، مباشرة، تحت عدسات الكاميرات، نفذ طلال خطوات هذه التسريحة بطريقة لافتة، ستشاهدينها في الصور أعلاه.

إنها تسريحة جريئة جداً، وخاصة بالمناسبة، ولا يمكن تخيّلها إلا في عروض أسابيع الموضة أو في المعارض الكبيرة.

فهل أنت جريئة كفاية لاعتماد مثل هذه التسريحة في المناسبات؟ شاركينا رأيك... كما يمكنك الإطلاع على المزيد من الصور التي التقطت في المعرض من خلال زيارة إنستغرام "سيدتي" على هاشتاغ #chocol’art

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