توني بينت وليدي جاجا يشاركان في حملة أتش آند إم لموسم العطلات

تحتفل "أتش آند إم" H&M هذا الشتاء بموسم العطلات من خلال إطلاق حملة متميزة ومجموعة أزياء خاصة بالمناسبات. وسوف يكون توني بينت وليدي جاجا نجما هذه الحملة وسيؤديان معاً أغنية "It don’t Mean a Thing" من ألبومهما الجديد Cheek to Cheek. وسننشر النسخة المطولة من إعلان الحملة على موقع hm.com في 25 نوفمبر.

تتميز الحملة بطابع المغامرات المرحة إذ يتشارك النجوم وعارضات أزياء "أتش آند إم" H&M في الاحتفال بروح العطاء والترابط التي تسود موسم العطلات. ويبرز تألّق الأجواء مع روعة وجمال الفساتين والتنانير الحمراء العصرية والقمصان والبلوزات البرّاقة. كما أن الأزياء الصوفية، مثل الكنزة الواسعة التي ترتديها ليدي جاجا في صورة الحملة، أساسية في هذا الموسم الاحتفالي.

بالنسبة إلى الرجال، تركز التشكيلة على النقشات المربعة المناسبة لأجواء الاحتفالات، خاصةً السترات التي تبدو رائعة عند ارتدائها مع الكنزات. وللأطفال نصيبٌ أيضاً من هذا المرح مع مجموعة كاملة من الأزياء المزدانة بالنقشات والإكسسوارات المزخرفة التي تنطق بالبهجة والسعادة، وكذلك من الكنزات الرائعة بنقشاتها المربعة ليظهروا بمنتهى الأناقة.

مجموعة مميزة ومرحة فيها الكثير من الأناقة والعصرية، بحيث سننتظر موسم العطلات بفلرغ الصبر لإقتناءها.