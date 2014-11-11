الدفاع فى قضية"خرطوش خوفو":فيلم ل"زاهى حواس"يؤكد البراءة

أكد دفاع المتهمين المصريين فى قضية سرقة خرطوش الملك خوفو، أنه تقدم وعدد من المحامين بـ cd" " لهيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، يحتوى على فيلم تسجيلى للدكتور زاهى حواس بتاريخ 2004 تحت عنوان "Who build the egyption pyramids?" أى "من بنى الأهرام المصرية".

وذكرالدفاع امام المحكمة أن الفيلم يظهر فيه الدكتور زاهى حواس بجوار مقدم الفيلم Josh Bernstein""، و"john van auk"، مدير إحدى المنظمات المهتمة بالشأن الأثرى، لإجراء دراسات وإنتاج أفلام، للبحث عن قارة أطلنطس التى يدعى الصهاينة، أنها موجودة أسفل الأهرامات، وذلك فى محاولة منهم لتهويدها، مؤكدا أن تصوير الخرطوش بالفيلم انتهى دون وجود أى علامات أو خدوش عليه.

وتابع، دفاع المتهمين المصريين، أنه فى عام 2010، سجل الدكتور زاهى حواس، فيلمًا آخر داخل الحجرات الخمس، بعنوان "مطاردة المومياوات"، أى بعد تسجيل الفيلم الأول بـ5 سنوات، يظهر وزير الآثار الأسبق بجانب الخرطوش، ومحفور عليه علامات وخدوش لم تكن موجودة من قبل، ما يؤكد أن الواقعة حدثت فى وقت سابق وليس بتاريخ 14 أبريل 2013 على عكس ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار من وزارة الدولة لشؤون الآثار الذى أثبت الواقعة بتاريخ أبريل 2013.

وأوضح أن الصعود للغرفة الخامسة التى تحتوى على الخرطوش يتطلب وجود مصعد "سلم" من ثلاث وصلات يبلغ طوله 10 أمتار على الأقل يستلزم تركيبة قبل الزيارة بيومين بتصريح من المجلس الأعلى للآثار، مؤكداَ أن السلم كان موجوداَ بصفة دائمة قبل تلك الزيارة بعدة سنوات وليس فى تاريخ الواقعة فقط كما جاء بالتحقيقات.