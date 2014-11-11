وزير الداخلية يلتقي أعضاء «التخصصي لتنمية المجتمع»

التقى محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الثلاثاء، بأعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس وكل أجهزة وزارة الداخلية.

وأعرب «إبراهيم» في بداية الاجتماع عن ترحيب وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس، مؤكدا أن التعامل مع المشكلات الأمنية ذات البعد الاجتماعي يتطلب تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهتها، مشيرا إلى أن تحقيق نجاحات على كل المسارات الاجتماعية والاقتصادية إنما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في البلاد.

واستعرض «إبراهيم» التحديات التي تواجه العمل الأمني والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمواجهة تلك التحديات وخطط الوزارة للتغلب عليها، والتي أسفرت عن تحقيق نجاحات انعكست على الوضع الأمني، مشددًا على أن الوصول إلى درجة عالية من الأمن يحتاج إلى تكاتف كل أطياف المجتمع ومساندة رجال الشرطة خلال مواجهتهم لعناصر الشر والإرهاب.

من جانبهم، أشاد أعضاء المجلس بما لمسوه من رغبة قوية وصادقة للتعاون مع المجلس من جانب وزارة الداخلية، معربين عن تقديرهم لتضحيات رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين، مؤكدين مساندتهم لرجال الشرطة في أدائهم لمهامهم الوطنية.