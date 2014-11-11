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«الاجتماعيين» تنظم قافلة تدعو لتنظيم الأسرة بمجمع مدارس «منيل شيحة»

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«الاجتماعيين» تنظم قافلة تدعو لتنظيم الأسرة بمجمع مدارس «منيل شيحة» «الاجتماعيين» تنظم قافلة تدعو لتنظيم الأسرة بمجمع مدارس «منيل شيحة»

تنظم نقابة الاجتماعيين، بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، غداً، قافلة متنقلة تدعو إلى تنظيم الاسرة بمجمع مدارس منيل شيحة فى إحدى قري مركز أبو النمرس بالجيزة.

وأوضح وليد الفيومي، نقيب الاجتماعيين بالجيزة، أن النقابة فى الفترة السابقة قامت بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجال تنظيم الاسرة والاسكان مع وزارة الصحة، كما تقدمت النقابة باقتراح لوزارة الصحة لاقامة مركز لتنظيم الاسرة وتم مخاطبة مدير عام تنظيم الاسرة والسكان بمحافظة الجيزة، وتم ترشيح ثلاث أماكن لاقامة قافلة متنقلة، فى مدرسة شبرامنت الابتدائية أو جمعية تنمية المجتمع المحلي بابوالنمرس أو مجمع المدارس بمنيل شيحة، لحين تنظيم مركز متكامل لتنظيم الاسرة.

وأضاف الفيومى، أن تنظيم الأسرة أصبح أمراً ضرورياً في ظل الوضع الذي يعيشه المجتمع حالياً، حيث زاد بشكل كبير، مما ادى لظهور العديد من المشكلات المجتمعية الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

ومن جانبها قالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن دول العالم اهتمت بتنمية مواردها البشرية باعتبار أن السكان هم الغاية من كل عمل أو نشاط، والتعليم هو الوسيلة الأنجح في تحويل الموارد البشرية إلى قوى فاعلة ومنتجة تخدم عملية التنمية الشاملة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنظيم الاسرة، وذلك باضافة جزء في المواد الدراسية عن تنظيم الاسرة والسكان ومخاطر الزواج المبكر، إلا أن قطاع التعليم مازال يواجه تحديًا أمام الزحف السكاني المتزايد سنويًا.

المراسل: مارينا ميلاد

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