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أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل وشذى ترد: نهايتك على يدي

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أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل وشذى ترد: نهايتك على يدي أحلام تصف شذى حسون ببنت الليل وشذى ترد: نهايتك على يدي

الثلاثاء 11-11-2014 15:45

بيروت_ سيدتي نت

لم تكد تنتهي الحرب التي شنّتها الفنانة أحلام على زميلتها شمس، بسبب تغريدة هذه الأخيرة التي وصفت فيها زميلتها بأنها نذير شؤم لأنها كلما شجعت فريقاً رياضياً خسر، في إشارة إلى خسارة نادي الهلال، فوجىء متابعو الفنانة شذى حسون بحرب جديدة استخدمت فيها أحلام كل الأسلحة للطعن في شذى ووصفها بأبشع النعوت.
فقد اشتعلت الحرب بعد أن وصل لأحلام أن شذى أجابت على سؤال في إحدى المقابلات حول ما إذا كانت تقبل بالحلول عضو لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول" بالقول إنه في هذه الحالة يجب أن يخرج أحد من اللجنة، في إشارة منها إلى أن اللجنة لا تتسع سوى لأربعة حكام، ويبدو أن شذى قالت ما قالته عن نية طيبة، لتفاجىء بهجوم من العيار الثقيل من أحلام التي وصفتها بأنها ابنة ليل وناكرة لأصلها وفنانة من الصف العاشر.
وقالت أحلام إن أحداً لم يدع شذى أصلاً إلى برنامج "أراب أيدول" وهددتها بالقول إنها ستقع رجليها في حال اقتربت من بوابة البرنامج، ولم تتردد في وصف شذى وشمس بأنهن "كلاب" وبنات ليل وراقصات.
شذى بدورها لم تسكت، واعتبرت أن السكوت لم يعد جائزاً في الوسط الفني لأنه دليل ضعف وأكدت لأحلام التي نادتها بالعمة بسبب فارق السن بينهما، بأن نهايتها الفنية ستكون على يد شذى بمثابرتها ونجاحها، وأكدت لها أنها تطعن في شرف الناس اليوم وسيأتي يوم يطعن فيه الناس بشرف أولادها.
ولم تنته المعركة حتى ساعات متأخرة من الليل.
ويبقى السؤال هل ستقاضي شذى أحلام أم أن هذه الأخيرة ستستمر في شتم زميلاتها دون أي حسيب أو رقيب؟

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سيدتي