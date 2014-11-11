هيفا وهبي نجمة البرايم العاشر من "ستار أكاديمي" وخطر التسميات يهدّد ليث وعبد السلام

يستضيف البرايم العاشر من "ستار أكاديمي" هذا الخميس النجمة الأكثر جماهيريّة هيفا وهبي. ملايين المشاهدين ينتظرون إطلالات هيفا في السهرة، التي ستغنّي فيها باقة من أجمل أغانيها الى جانب طلاّب الأكاديميّة.

كما ستستضيف السهرة النجم المغربي شوقي، الذي يسير بخطى ثابتة نحو العالميّة، ليقدّم للطلاب أسرار نجاحاته ويشاركهم الغناء.

أما الطالبان اللذان وقعا في خطر التسميات لهذا الأسبوع، فهما ليث أبو جودة من فلسطين وعبد السلام الزايد من الكويت. ليث وعبد السلام سيتواجهان في البرايم التاسع، بانتظار إعلان نتيجة تصويت الجمهور، التي ستقرّر مَن مِن الطالبين سينتهي حلمه داخل الأكاديميّة.