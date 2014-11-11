هل نزعت MBC لقب "ملكة" عن الفنانات إكراما لأحلام؟

من الواضح أنّ لقب "ملكة" بات يُشكل هاجساً لدى بعض الفنانات على الساحة الغنائية، كون اللقب العادي أو اسمهن لم يعد يكفي للتعريف بهنّ في إطلالتهن على المسرح أو في أيّ برنامج غنائي.

فظاهرة لقب "الملكة" باتت منتشرة كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث نصّب بعض الفنانات أنفسهن ملكات على عرش الفن، خصوصاً بعدما ألصقته أحلام باسمها، وباتت تستخدمه كتوقيع خاصّ على حسابها الخاصّ في "تويتر"، كما أنها صدّقت اللقب إلى درجة أنها أطلّت خلال العام الماضي، في إحدى حلقات "أراب أيدول"، على عرش ملكيّ استفزّ الكثيرين.

وكنا قد كشفنا في "سيدتي نت" حقيقة رفض ميريام فارس إطلالتها في برنامج "أراب أيدول"، لأنه لم تتمّ الموافقة على طلبها بذكر لقبها "ملكة المسرح"، ما دفع إدارة الـ"MBC" إلى الاستعاضة عن إطلالة ميريام بإطلالة لوائل جسّار في اللحظات الأخيرة، برغم نكران وائل علمه بهذا الأمر.

وليس بعيداً عن لقب الملكة، فوجىء محبّو الفنانة إليسا الشهير ة بلقبها "ملكة الرومانسية" بأنّ مقدمي "أراب أيدول" عرّفا عنها بأنها "نجمة الإحساس والرومانسية"، ما استفزهم ودفعهم إلى السؤال عن سبب استبدال لقب "نجمة" بـ"الملكة"، وإن كان المسرح لا يحتمل ملكتين، في إشارة إلى أحلام؟

فهل أسقطت الـ"MBC" لقب "الملكة" عن الفنانات اللواتي حللنّ ضيوفاً على البرنامج، أو اللواتي سيحضرن في وقت لاحق، إكراما لأحلام، كي تبقى هي الملكة الوحيدة في برنامج "أراب أيدول"؟ وهل خافت المحطة من الدخول في معركة كلامية مع أحلام التي يبدو أنّ سلطتها كبيرة في البرنامج؟

ويبقى السؤال، هل ستذكر الـ"MBC" لقب ضيف الحلقة المقبلة "برنس الغناء العربي" ماجد المهندس أم ستنزع عنه اللقب إكراماً لأحلام؟!

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