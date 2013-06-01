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فى حالة ظهور تكتلات بالثدى يجب الإسراع فورا للطبيب

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فى حالة ظهور تكتلات بالثدى يجب الإسراع فورا للطبيب فى حالة ظهور تكتلات بالثدى يجب الإسراع فورا للطبيب

أرسلت قارئة تقول: قبل ثلاثة أشهر قمت بعمل الفحص الدورى عن سرطان الثدى، بواسطة الأشعة، وأخبرنى الطبيب أن نتيجة الأشعة سليمة.
> ولكن قبل شهر مضى أصبحت أشعر بكيس بجانب الحلمة، وكل يوم أقوم بتحسسه، بل كل لحظة، والآن أشعر أنه كبر شيئاً فشئياً!
> سؤالى هو: هل يمكن أن يظهر سرطان الثدى بعد شهرين من الكشف السابق؟ وهل يجب أن انتظر إلى أن يأتى ميعاد الكشف التالى أم يفضل إعادة الكشف مرة أخرى؟
> تجيب عن هذا السؤال الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بطب قصر العينى قائلة:

بداية يجب الإشارة إلى أن الالتزام بميعاد الفحص الاحترازى والذى غالبا ما يتم كل عام لا يعنى عدم القيام بالفحص اليدوى شهريا وبالطبع لا يعنى إهمال الأعراض التى تثير الشكوك فى حالة ظهورها بين الكشف والآخر.

فالفحص الاحترازى لا يجنب الإصابة بالأورام ولكنه يكشف عن وجودها من عدمه لحظة القيام بالفحص.
> لذا ننصح السيدة بضرورة التوجه إلى الطبيب وعمل أشعة على الثدى لمعرفة نوع هذا الكيس الذى تشعر وتشخيصه بشكل سليم.

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مصر 365