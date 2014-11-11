ريال سوسيداد يقدم مويس يوم الأربعاء

(إفي): يصل المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس مساء يوم الثلاثاء إلى مدينة سان سباستيان الإسبانية، لكي يبدأ اعتبارا من الغد مهامه كمدير فني جديد لفريق ريال سوسيداد.

وفي بيان له أشار ريال سوسيداد، الذي أعلن عن تولي مويس تدريب الفريق، إلى أنه لأسباب تتعلق بالتنقلات لن يتمكن مويس من الوصول إلى سان سباستيان حتى المساء لذا لن يقود مران الفريق الإسباني.

وسيقود مدربا فريق ناشئي ريال سوسيداد أسيير سانتانا وإيمانول ألجواسيل، مران الفريق يوم الثلاثاء مثلما فعلا خلال الأسبوع الماضي وهو ما تكلل بتحقيق فوز غير متوقع على أتليتكو مدريد، حامل لقب الليجا.

ومن المقرر أن ينظم ريال سوسييداد مساء الثلاثاء جلسة التقاط صور مع مويس، لكن تقديمه بشكل رسمي سيتم الأربعاء بعد قيادته لأول مران للفريق.

ويتولى مويس تدريب ريال سوسييداد حتى 30 يونيو 2016 ، خلفا لجاكوبا أراساتي الذي تمت إقالته بسبب النتائج السيئة للفريق.

يذكر أن مويس (51 عاما)، قد أقيل في مايو 2013 من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد موسم واحد مخيب للآمال، حرم فيه الفريق من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 18 عاما بعد أن أنهى الدوري في المركز السابع بفارق 22 نقطة عن الغريم والبطل مانشستر سيتي.