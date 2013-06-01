البلازما العلاجية أفضل الطرق لزيادة نضارة البشرة

انتشر مؤخرا الترويج لبعض الطرق الحديثة فى علاج مشاكل البشرة المتعددة، ومن أحدث تلك الطرق هى استخدام البلازما الموجودة بالدم لعلاج عيوب البشرة كالتجاعيد والتصبغ وحب الشباب.

وعن تلك التقنية الحديثة ونسب نجاحها فى علاج تلك المشاكل تقول الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس: بالطبع تعتبر تقنية العلاج بالبلازما من التقنيات التى تساعد كثيرا فى علاج بعض مشاكل البشرة، وتتم تلك الطريقة من خلال سحب عينة من دم الشخص ووضعها فى جهاز يقوم بعزل البلازما الموجودة فى الدم وإعادة حقنها منفردة فى الأماكن التى يراد علاجها ولكن للأسف يتم المبالغة فى تقدير النتائج التى تحققها تلك التقنية فى علاج بعض مشاكل البشرة مثل التجاعيد وحب الشباب وغيرها فهى لا تصلح لعلاج تلك الحالات بصورة كبيرة كما يعتقد البعض وخاصة فى الحالات المتأخرة.

ويمكن القول إن أفضل استخدام لتلك التقنية هو استخدامها فى إعادة نضارة البشرة وحيويتها فمادة البلازما من أفضل المواد التى تعمل على تحسين وتنشيط خلايا البشرة وبالتالى إكسابها المزيد من النضارة والبريق ولكن يجب الإشارة أيضا إلى أن تلك العملية لا تستمر بشكل دائم بل يجب إعادة الحقن مرة أخرى بعد فترة معينة تبعا لطبيعة كل بشرة.