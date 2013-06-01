أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

البلازما العلاجية أفضل الطرق لزيادة نضارة البشرة

Google+ Print
البلازما العلاجية أفضل الطرق لزيادة نضارة البشرة البلازما العلاجية أفضل الطرق لزيادة نضارة البشرة

انتشر مؤخرا الترويج لبعض الطرق الحديثة فى علاج مشاكل البشرة المتعددة، ومن أحدث تلك الطرق هى استخدام البلازما الموجودة بالدم لعلاج عيوب البشرة كالتجاعيد والتصبغ وحب الشباب.

وعن تلك التقنية الحديثة ونسب نجاحها فى علاج تلك المشاكل تقول الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس: بالطبع تعتبر تقنية العلاج بالبلازما من التقنيات التى تساعد كثيرا فى علاج بعض مشاكل البشرة، وتتم تلك الطريقة من خلال سحب عينة من دم الشخص ووضعها فى جهاز يقوم بعزل البلازما الموجودة فى الدم وإعادة حقنها منفردة فى الأماكن التى يراد علاجها ولكن للأسف يتم المبالغة فى تقدير النتائج التى تحققها تلك التقنية فى علاج بعض مشاكل البشرة مثل التجاعيد وحب الشباب وغيرها فهى لا تصلح لعلاج تلك الحالات بصورة كبيرة كما يعتقد البعض وخاصة فى الحالات المتأخرة.

ويمكن القول إن أفضل استخدام لتلك التقنية هو استخدامها فى إعادة نضارة البشرة وحيويتها فمادة البلازما من أفضل المواد التى تعمل على تحسين وتنشيط خلايا البشرة وبالتالى إكسابها المزيد من النضارة والبريق ولكن يجب الإشارة أيضا إلى أن تلك العملية لا تستمر بشكل دائم بل يجب إعادة الحقن مرة أخرى بعد فترة معينة تبعا لطبيعة كل بشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365