نصار يفتتح مؤتمرا دوليا للأدب المقارن عن المقاومة

افتتح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للأدب المقارن بعنوان «المقاومة في اللغة والأدب»، الذي ينظمه قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، ويشارك في المؤتمر 100 باحث وباحثة من جامعات مصرية وعربية، بالإضافة إلى باحثين من كوريا الجنوبية، والهند، ورومانيا، وإيطاليا، ونيجيريا، وفرنسا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار نصار إلى أهمية الدور الريادي لكلية الآداب في زرع الثقافات بوصفها الممر الأساسي وجسر التعاون بين الشعوب والحضارات، مضيفا أن مقاومة الأفكار الشاذة بالمجتمع لا يمكن أن تكون إلا عبر تواصل الثقافات، وأوضح أن الجامعة ترعى دائما دور الآداب والفنون في التنوير واتساع العقول بالثقافة والأدب.

وقالت الدكتورة لبنى عبدالتواب، رئيس المؤتمر ورئيس قسم اللغة الإنجليزية، إن المؤتمر يتناول عدة محاور عن المقاومة، من عدة زوايا منها قوة الصورة البصرية، والمقاومة السلبية، والتاريخ والتاريخ البديل، والإعلام ووسائل التكنولوجيا الحديثة، والعولمة وإضفاء الطابع المحلي، والفكاهة، وقوة الجسد، والمرأة والمقاومة، والصوت والصمت.