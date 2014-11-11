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عصام شرف: مصر بحاجة لأولتراس «علموخلاقي»

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أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، الثلاثاء، على ضرورة الاهتمام بصناعة التنوير والثراء الفكري والثقافي، مؤكدًا على أهمية استغلال الزمن في البحث والمعرفة والعلم من أجل صناعة مستقبل مشرق وحضارة تليق بالشعب المصري.

جاء ذلك، خلال لقاءً حواريًا مع الشباب تحت عنوان «المستقبل ورنين الوطن»، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، على مسرح الوزارة ضمن فعاليات حوارات صالون الشباب الثقافى، بالتعاون مع مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة، تحت شعار «انطلق» ( قيم ... ثقافة.. إبداع )، والذى يهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفكري للشباب من خلال التحاور والمناقشة مع كبار الشخصيات والمتخصصين.

شدد «شرف» على ضرورة تكوين أولتراس «علموخلاقي»، يقوم بمسؤولية تنوير المجتمع بالعلم والثقافة والمعرفة والأخلاق والقيم مما يحافظ على الأمن القومي للبلاد، ويحقق التنمية التنافسية، ومن ثم صناعة المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة السعي إلى تحقيق العولمة الرحيمة وليست المتوحشة من خلال التقدم التكنولوجي المقترن بجانب الأخلاق والوجدان.

ومن جانبه، قام الشاعر أحمد تيمور، بإلقاء قصيدة في عشق ، كما حضر اللقاء الدكتورة منال عمر، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الشباب.

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