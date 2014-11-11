بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للهند في ديسمبر المقبل لبحث تطوير التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء ” انترفاكس ” عن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئيس الروسي اليوم الثلاثاء قوله، إن ” التحضيرات لهذه الزيارة تجري في الوقت الراهن”.

يُذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي ، كان قد أعلن في وقت سابق أن الهند تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين روسيا والهند إلى مستوى جديد.

وكانت مصادر صحفية كشفت أن الجانبين الروسي والهندي اتفقا على موعد لقاء بوتين مع مودي في دلهي في 11 ديسمبر القادم، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان خلال هذه الزيارة التعاون في عدة مجالات ، منها العسكري والطاقة الذرية والاستثمار، إضافة إلى العلاقات بين الهند والاتحاد الجمركي الذي تتزعمه روسيا في الساحة السوفيتية السابقة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إلى أن الزعيمين الروسي والهندي سيحثان كذلك التعاون بين البلدين في مجال صناعة الفضاء والطيران بما فيه الطائرات المروحية ، وإمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الهند والاتحاد الجمركي.

وأوضحت “كوميرسانت” أنه سيتم خلال زيارة بوتين أيضا طرح مسألة إنشاء مشروع مشترك في الهند لإنتاج طائرات الركاب المدنية للمسافات القصيرة من طراز “سوخوي سوبر جيت 100″ الروسية، لتسويقها في السوق المحلية الهندية، وفي أسواق دول أخرى.

كما سيناقش الطرفان اهتمام الجانب الهندي بطائرات الركاب متوسطة المدى “MC-21″ وآفاق تسويق مروحيات “KA-226″ في السوق الهندية بنسختيها العسكرية والمدنية المعدلة.

أ ش أ