الربو والحساسية فى مؤتمر لجمعية الطب التكاملي بجامعة أسيوط

تشهد محافظة الأقصر يوم الأربعاء 12 نوفمبر ، انطلاق فعاليات المؤتمرالسنوى الثالث لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط ، والذى يتمحور هذا العام تحت عنوان “أمراض الربو والحساسية ” خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجارى وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد ، اللواء طارق سعد الدين محافظا أسيوط والأقصر ، الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة ، الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط والمشرف على كلية الطب بالجامعة.

وقد أشارت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط ورئيس المؤتمر ، إلى أهمية موضوع المؤتمر نظراً لخطورة أمراض الربو والحساسية والإنتشار الواسع لأمراض الجهاز التنفسى فى المجتمع المصرى ، وكذلك لإرتباطه الكثير من العوامل المتعلقة بالتلوث وارتفاع نسبة التدخين وأخرى سوف يطرحها المشاركون فى المؤتمر إلى جانب مناقشة أحدث طرق العلاج للحالات المختلفة .

وأضافت أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام نحو 12 جلسة علمية تتضمن الجديد فى أمراض الحساسية ، علاقة أمراض الحساسية والأجهزة الأخرى بالجسم ، اضطرابات القلب والأوعية الدموية ، السعال واللهث والعطس عند الأطفال والبالغين ، النظام الغذائى وعلاقته بالحساسية ، المراحل المتغيرة للحساسية والربو ، و الجديد فى الفيزيولوجيه المرضية وسبل علاجها عند مرضى الربو .

يشارك فى المؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس فى شتى التخصصات وكليات الطب والتمريض بالجامعات المصرية ، وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الرواد فى مجال الطب والذين قضوا أكثر من نصف قرن فى خدمة المرضى والتعليم الطبى ولهم بصماتهم المتميزة فى مجالهم .