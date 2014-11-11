محافظ المنيا يفتتح المقر الجديد للبنك العقاري المصري العربي

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم المقر الجديد للبنك العقاري المصري العربي بشارع كورنيش النيل ، والذي يعد من أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري، و من أقدم البنوك في المنطقة العربية، حيث يعود تاريخه إلي أكثر من 130 عاماً .

يأتي ذلك في إطار خطة البنك لتقديم خدمات على أعلى مستوى و لتوسيع قاعدة العملاء ، بأحدث التقنيات الإنشائية والفنية والعمالة الشابة الحديثة المدربة ، ويستهدف البنك تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء والتي تتعلق بالتمويل العقاري والقروض، ويجرى حالياً إعداد الدراسات والخطط لافتتاح فروع جديدة في مدن أصبحت الحاجة ضرورية لتواجد البنك بها.

من جانبه نقل المحافظ تهنئته للمسئولين بالبنك على افتتاح الفرع الجديد، وقال انه إضافة هامة لقطاع الخدمات المصرفية العقارية في المحافظة ،حيث يفتح أملا كبيرا للراغبين في الحصول على تمويلات بنكية للعقارات مطالبا بتبسيط وتيسير إجراءات وقواعد الحصول على قروض للتمويل العقاري .