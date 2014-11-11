محلب يستقبل مدير مؤسسة «ألف وواحد اختراع»

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد ساليم مدير مؤسسة “ألف وواحد اختراع”، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، ورئيس مكتبة الاسكندرية.

وقد قدم مدير المؤسسة عرضًا خلال اللقاء أكد خلاله أن المؤسسة لا تهدف إلى الربح، ومقرها المملكة المتحدة، وتحظى بثقة واعتراف العديد من المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة واليونسكو وناشيونال جيورافيك، نظراً لما نجحت فيه خلال السنوات الماضية من التعريف بإسهامات العلماء المسلمين والتراث الثقافي الإسلامي في مجالات العلم والفضاء.

وأشار الى أن المؤسسة تعتزم تنظيم فعالية في مصر في شهر مارس المقبل تحت شعار “رحلة إلى الماضي من أجل بناء وتصميم مستقبل أفضل”، وذلك للإحتفاء بإسهامات الرواد من علماء المسلمين في تأسيس العصر الذهبي للعلوم والمعارف الإنسانية، خلال الألف عام الماضية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال اللقاء بأن تقوم مكتبة الإسكندرية برعاية أنشطة المؤسسة في مصر وفعاليتها المقبلة، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بإعادة التعريف بالتراث العلمي والثقافي الإسلامي، والعمل على تحديد الأولويات والأهداف لتعبئة الجهود لتحقيق هذا الهدف وأنه على الشباب العربي أن يفخر بتاريخ أجداده الأوائل وأن يكون ذلك حافزاً له لتحقيق المزيد من التقدم والإبتكار في كافة المجالات.

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى أن المؤسسة تعتزم إقامة عدد من المعارض والندوات التعليمية، وإنتاج بعض الأفلام الوثائقية والمطبوعات، بشأن إسهامات علماء المسلمين في الحضارة، وأنها تتطلع إلى قيام الحكومة المصرية بتبني بعض تلك المطبوعات ليتم توزيعها على الطلاب في مصر، بما يساعد على تحفيزهم على استلهام الطموح من تجارب علماء المسلمين، ودفعهم نحو المزيد من التفوق والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

أ ش أ