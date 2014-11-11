تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة مبتكرة و مميزة خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" ، الوصفة هي التشيز كيك الرخامي بالقرع، جربيها لتحلية شهية ومميزة

المقادير:

لطبقة البسكوت:

1/4 1 كوب بسكوت مطحون ناعم

5 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

ملعقة صغيرة من خلطة البهارات الخاصة بفطيرة القرع

تخلط وترص بالقالب وتخبز من ٥-٦ دقائق وتبرد او توضع بالثلاجة ١٠ دقائق

لطبقة الجبنة:

500 غم جبنة كريمية بحرارة الغرفة

1/3 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة كريما سائلة أو قشطة

بيضة

2 ملعقة صغيرة فانيلا

كوب قرع مسلوق ومهروس

1/3 كوب سكر بني فاتح

1/2 ملعقة صغيرة من خلطة البهارات الخاصة بفطيرة القرع

طريقة التحضير:

1. تخلط الجبنة والسكر العادي والبيضة وللفانيلا والكريما ويؤخذ ٢/٣ كوب على جنب ويضاف السكر البني والقرع والبهارات للباقي

2. تسكب فوق البسكوت ثم تنزل القسم المحافظ به بالملعقة وتمزج بشكل عشوائي بعود أو شوكة لتشكل شكل رخامي

3. تخبز بحمام مائي ساخن بعد تغليفها بالقصدير من الخارج لكي لا يدخل عليها ماء على حرارة ١٨٥ ثم تخفض الحرارة الى ١٧٥ بعد ١٠ دقائق وتترك حوالي ٣٠ دقيقة.

4. نهز القالب فإذا كانت الجوانب جامدة والوسط يهتز ورح نطفئ الفرن ونترك بابه مفتوح قليلا ونتركها تبرد بالفرن ثم بالثلاجة وتزين

5. نزين وجه التشيز كيك بالكريما المخفوقة وحبات جوز اوبيكان (الجوز الامريكي)

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