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الشناوي جاهز لحراسة عرين منتخب مصر أمام السنغال

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الشناوي جاهز لحراسة عرين منتخب مصر أمام السنغال الشناوي جاهز لحراسة عرين منتخب مصر أمام السنغال

بات أحمد الشناوي حارس الزمالك جاهزا لحراسة عرين منتخب مصر أمام السنغال يوم السبت في المباراة المصيرية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

الشناوي أصيب خلال فوز الزمالك على حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وشارك الحارس المتألق في المران الجماعي يوم الاثنين لأول مرة، منذ انضمامه للمنتخب.

وظهر الشناوي بمستوى طيب، ليعبر عن جاهزيته لخوض المباراة.

كما ظهر محمد صبحي حارس سموحة المنضم لقائمة بمستوى فني جيد في التدريبات.

فيما حرص أمير عبد الحميد حارس وادي دجلة الدولي الذي يغيب عن قائمة الفراعنة للإصابة، على زيارة المران ودعم اللاعبين قبل المواجهة المصيرية.

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فيديو اليوم السابع

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