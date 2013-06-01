الأمعاء بها 10تريليونات خلية بكتيرية تضاعف الخلايا الموجودة بالجسم

عقد المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للجهاز الهضمى والكبد بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأمريكية المتخصصة فى المناظير والكبد والجهاز الهضمى والجراحة مؤخرا فى ولاية فلوريدا، بحضور أكثر من 12 ألف متخصص فى مجال الجهاز الهضمى والكبد من أمريكا ومختلف دول العالم.

وصرح الدكتور رضا الوكيل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس وأحد المشاركين فى المؤتمر، بأن المؤتمر استمر على مدار أربعة أيام عقد خلالها عدة جلسات، وتناولت الأبحاث الجديدة المتعلقة بطريقة عمل خلايا الأمعاء فى مجال البيولوجيا الجزيئية ومحفزات الخلايا المتسببة فى الضرر وهناك مفهوم جديد وهو محور الأمعاء مع الكبد وهذا المحور ثبت أن له دورا كبيرا فى أمراض الكبد منشأها من الأمعاء، على سبيل المثال تم عرض المشروع الضخم الذى تبناه معهد الصحة القومى الأمريكى والمكلف بدراسة البكتيريا الموجودة فى الأمعاء، حيث ثبت أن هناك 10 تريليونات خلية بكتيرية فى الأمعاء وهذه المجموعات تزيد فى أعدادها عن 10 أضعاف خلايا الجسم كله، حيث ثبت أن لها دورا رئيسيا فى الصحة والمرض، ومن أهم وظائفها فى الصحة الاحتفاظ بتماسك الحاجز المعوى والذى يحمى الجسم من اختراق البكتيريا الضارة أو السموم إلى داخل الجسم ويمنع تكاثر البكتيريا الضارة بشكل يهدد صحة الأمعاء وذلك بشكل دقيق يمثل التوازن البيئى داخل الأمعاء، كما تقوم بدور هام فى هضم الألياف الغذائية التى نتناولها وتقوم باستخلاص مصادر الطاقة منها مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتى ثبت أن لها دورا فى إمداد الكبد والعضلات بالطاقة، كما ثبت أنها تقوم بتصنيع بعض الفيتامينات مثل فيتامين ك المساعد فى تجلط الدم.