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عقار "لافينيفيرين" أقوى 62 مرة من فيتامين "سى"

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عقار "لافينيفيرين" أقوى 62 مرة من فيتامين "سى" عقار "لافينيفيرين" أقوى 62 مرة من فيتامين "سى"

كشف باحثون فرنسيون فى مركز أبحاث كودالى الفرنسى، أن عقار لافينيفيرين أقوى 62 مرة من فيتامين سى، وهو مستنبط من الماء الموجود فى نبات شجرة العنب، وهو على الجلد، سواء بسبب الشمس أو التدخين أو تجاعيد الوجه بسبب التقدم فى السن وأيضاً اضطراب الهرمونات بالنسبة للمرأة.

وأوضحت الدراسة، أن المرأة قديماً كانت تستخدم هذا الماء فى عملية تبيض الوجه وإزالة البقع، وقد كان يأتى بنتائج إيجابية، مما شجع العلماء على إجراء بحوثهم على هذه الجزئية فى شجرة العنب ومعرفة فوائدها لاستخدامها أيضاً كنوع من الوقاية من هذه البقع.

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