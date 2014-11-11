“الكاف”: إلغاء الأمم الأفريقية 2015 الحل الأخير أمام حياتو‎

أكد عمرو شاهين مسؤول التسويق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “CAF” أن فكرة إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015 سيكون الحل الأخير أمام رئيس الكاف عيسى حياتو .

وأضاف شاهين في تصريحات هاتفية لبرنامج “أجمل صباح” عبر أثير الشباب والرياضة مع الاعلامي الرياضي أحمد شوبير : هناك إجتماع للمكتب التنفيذي للكاف سيعقد اليوم بالقاهرة لحسم مصير الدولة التي تستضيف كان 2015 بعد إصدار وزارة الرياضة المغربية في بيان رسمي عن عدم إستضافتها .

وتابع مسئول الكاف قائلا : نسخة الأمم الافريقية 2015 ليست في خطر ونحن نملك الحلول لإقامة البطولة في أكثر من دول أفريقية بدلاً من المغرب.