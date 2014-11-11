أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الكاف”: إلغاء الأمم الأفريقية 2015 الحل الأخير أمام حياتو‎

Google+ Print
“الكاف”: إلغاء الأمم الأفريقية 2015 الحل الأخير أمام حياتو‎ “الكاف”: إلغاء الأمم الأفريقية 2015 الحل الأخير أمام حياتو‎

أكد عمرو شاهين مسؤول التسويق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “CAF” أن فكرة إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015 سيكون الحل الأخير أمام رئيس الكاف عيسى حياتو .

وأضاف شاهين في تصريحات هاتفية لبرنامج “أجمل صباح” عبر أثير الشباب والرياضة مع الاعلامي الرياضي أحمد شوبير : هناك إجتماع للمكتب التنفيذي للكاف سيعقد اليوم بالقاهرة لحسم مصير الدولة التي تستضيف كان 2015 بعد إصدار وزارة الرياضة المغربية في بيان رسمي عن عدم إستضافتها .

وتابع مسئول الكاف قائلا : نسخة الأمم الافريقية 2015 ليست في خطر ونحن نملك الحلول لإقامة البطولة في أكثر من دول أفريقية بدلاً من المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا