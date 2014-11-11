النيل للاعلام بالقليوبية تنظم برنامج تدريبى للاعلاميين ديسمبر المقبل

ينظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، دورة تدريبية للصحفيين والاعلاميين والمراسلين ، مطلع ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

وقال السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، انه سيتم خلال الدورة شرح وتوضيح مراحل الدورة الانتخابية، وكيفية التناول الاعلامى لكل مرحلة.

وأكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام، ان الدورة يقوم بالتدريب فيها خبراء من البرنامج الانمائى للامم المتحده فى مجال الاعلام والانتخابات، مشيرا الى قيامهم بتوضيح ماهية نوعية المعلومات المتداولة خلال الفترة الانتخابية، وأنواع الادارات الانتخابية والادارات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية.