“الجناح المصري” يشهد أعلي نسبة زائرين بمعرض WOP / IPM بدبي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة المهندس حازم حمادة الشركة المصممة والمنفذة للجناح المصري، في معرض WOP / IPM بدبي الذي اختتم فاعليته اليوم ، إن الجناح المصري حظي بأعلى نسبة زائرين طوال فترة المعرض بنسبة فاقت الألف زائر يوميا وسط اشتراك أكثر من خمسين دولة متعددة الجنسيات بمشاركة الهيئة العامة للمعارض بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي مساحة 278 مترًا لعرض منتجات ما يزيد عن أربعين شركة مصرية من خلال الجناح المصري الذي صمم لعرض أهم المنتجات الزراعية المختلفة من الحاصلات الزراعية وزهور القطف ونباتات الزينة بالإضافة لصناعة الحلويات وماكينات تصنيع الأغذية.

من جانبه قال خالد شحاتة رئيس هيئة المعارض، في تصريحات له، إن المعارض تعتبر من أهم الآليات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التواصل الفعال بين البلدان والشعوب والتي يترتب على نجاحها تعزيز خطى التنمية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.

وأكد حرص الهيئة على تعميق وتعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والتجارية مع أشقائها العرب، موضحًا أن السوق الإماراتي أحد الأسواق الواعدة لاستيعاب المزيد من الصادرات والمنتجات المصرية.

وأضاف شحاتة أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو التأكيد على التواجد المصرى بالمعارض الدولية المتخصصة العربية منها والأوروبية، مما يتيح الفرصة للشركات المصرية لعرض خبراتها المختلفة في أحدث ما وصل إليه الإنتاج المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية، والترويج لها وبحث إمكانية التعامل مع هذه الدول في مجالات الإنتاج والتصدير.

أ ش أ