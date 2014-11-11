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تجهيز أماكن إيواء لاستقبال أي حالات طارئة استعداد للسيول في فايد بالإسماعيلية

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تجهيز أماكن إيواء لاستقبال أي حالات طارئة استعداد للسيول في فايد بالإسماعيلية تجهيز أماكن إيواء لاستقبال أي حالات طارئة استعداد للسيول في فايد بالإسماعيلية

أرشيفية

أعلن أشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد، ان قرى مركز ومدينة فايد قد استعدت لفصل الشتاء بخطة لمواجهة السيول، حفاظا على أرواح المواطنين، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها إلى أقل قدر ممكن من خلال مراجعة وصيانة بلاعة الأمطار الكائنه وسط ميدان فايد البلد حيث منطقة تجمع مياه الأمطار.

وأضاف مصطفى أنه  تم التنسيق مع مديرية الرى بالإسماعيلية لتطهير مجارى السيول وإزالة المعوقات وجعلها صالحه لمواجهة السيول، وتجهيز أماكن لاستقبال اى حالات طارئه تنتج عن هذه السيول.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التأكيد على إدارة تموين فايد بتوفير المواد التموينية اللازمة عند حدوث أى أزمة، وتوفير الأرصدة الإستراتيجية من الدقيق البلدى والسكر والزيت والأرز والشاى ، وتحديد موقع للإيواء بوحدة سرابيوم الاجتماعية، والتأكيد على الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل مجموعات من العاملين على شكل نوبتجيات للعمل طوال 24 ساعه لمواجهة اى احتمالات يمكن ان تحدث.

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