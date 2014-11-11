«الجيل الديمقراطي» يطالب الحكومة بعدم مشاركة مصر ببطولة العالم لكرة اليد بقطر

طالب المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطي فى بيان له صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لإئتلاف الجبهة المصرية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعدم مشاركة مصر فى بطولة العالم لكرة اليد المقامة فى قطر فى الفترة من 15 يناير إلى الأول من فبراير2015 عقابا لها على مواقفها الداعمة للإرهاب والمعادية لمصر وثورة شعبها فى 30 يونيو.

ورفض حزب الجيل فى بيانه تصريحات خالد حمودة رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد الذى أعلن فيها مواصلة المنتخب المصرى إستعداته للمشاركة فى المونديال وإنه لن ينسحب الإ بتعليمات سياسية وأنه لم يرسل أى خطابات لأى جهة فى الدولة للأستفسار عن الأنسحاب مفضلا فصل الأمور الرياضية عن أى أمور أخرى.

وأضاف البيان كان يجب على الإتحاد المصرى لكرة اليد دراسة أسباب إنسحاب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من المشاركة فى مونديال كرة اليد بقطر وكان سوف يصل بدون أى مجهود إلى أنها دعما لمصر وعقابا لقطر على أصراها على التدخل فى شئون مصر الداخلية.

وأضاف البيان أن إتحاد كرة اليد ورئيسه يعيشان فى ابراج عالية وفى ازمنة تجاوز الشعب المصرى آدبياتها ومفرداتها ومازال ينتظر الوحى الحكومى فلم يقرأ المشهد السياسى جيدا ولم يصل الى علمه الحرب التى يخوضها الوطن ضد الارهاب ولم يراعى مشاعر الجماهير الغاضبة من سياسات قطر الراعية للإرهاب والمحتضنة لقياداته ويقرر الأنسحاب من البطولة الدولية دون إنتظار لتدخل حكومى إحتراما لأسر شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا برصاص الغدر والخسة الممول والمخطط له من قطر التى نسيت أواصر الاخوة والعروبة وأنساقت وراء مخطط الاعداء الإجرامى التأمرى تشارك فيه وتنفذه وشجعها على التمادى فى العداء حلم مصر ورئيسها وسياستها الرافضة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وتسائل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل هل معقول أن ترفض المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين المشاركة بمونديال كرة اليد المقامة فى قطر ؟! عقابا على أحتضانها للجماعات الارهابية ومساندة لمصر ورفضا لسياسة تلك الدويلة المارقة بل سحبوا سفرائهم من عاصمتها التى تحتضن أكبر قاعدة أمريكية فى العالم ومصر المكتوية بنار آرهابها تبقى على سفيرها وتشارك فى المونديال المقام على أرضها ودعا رئيس حزب الجيل الحكومة المصرية بعدم المشاركة فى مونديال قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وأن يكون هذا القرار بداية جادة لإتخاذ مواقف قوية وقرارات مشابهة ضد كل الدول الداعمة للارهاب وعلى رأسها تركيا .