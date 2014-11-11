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«حرية الفكر و التعبير»: 184 انتهاك للصحفيين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية

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«حرية الفكر و التعبير»: 184 انتهاك للصحفيين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية «حرية الفكر و التعبير»: 184 انتهاك للصحفيين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية

أرشيفية

رصد برنامج “حرية الإعلام” بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الاثنين، فى تقريرًا بعنوان “أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب في في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر 2014″، عددًا من وقائع الانتهاكات على الصحفيين والمراسلين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي بلغ عددها 184 انتهاكًا، وتتوزع بين اعتداءات بدنية وجنسية، وحوادث قتل، ومصادرة لمعدات صحفية ومتعلقات شخصية بالصحفيين، ومداهمة مقار سكن الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.

تناول التقرير شهادات بعض الصحفيين والمراسلين الأجانب، الذين تمكَّنت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” من الحصول على شهاداتهم بخصوص بيئة عملهم في مصر، والصعوبات المرتبطة بعملهم، والتي يضطر المراسلون لمواجهتها بشكل مستمر، وكذلك توصياتهم ومقترحاتهم لتحسين أوضاع عملهم الصحفي.

واوضح التقرير أسباب عدم تعاون أجهزة الدولة معهم في هذا الصدد، وهو ما يزيد من صعوبة عمل الصحفيين، ويضع قيودًا إضافية على عملهم الصحفي، كما يتعرَّض هذا الجزء إلى إجراءات استخراج تصاريح عمل الصحفيين، وعما إذا كانت مجدية في توفير حماية أمنية وقانونية للصحفي أو المراسل الأجنبي.

ويتضمن الجزء الثالث من التقرير محاولة التعريف بالدور الحقيقي للإعلام الأجنبي في مصر، من خلال استعراض نماذج من تقارير وتحقيقات صحفية، نجحت في إلقاء الضوء على عدد من الملفات الهامة، كما يناقش الجزء الختامي عددًا من التوصيات الختامية إلى ، وإلى دوائر صنع القرار بأجهزة الدولة، وإلى مالكي ورؤساء وسائل الإعلام المختلفة، لتحسين بيئة عمل الصحفيين والمراسلين الأجانب، من خلال التوقف عن بث خطابات عدائية تجاههم.

ويطالب التقرير باتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل تعهدات الحكومة المصرية بحماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ونشرها، وتسهيل مهام عمل الصحفيين والمراسلين من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح العمل، ورفع القيود على إمكانية وصولهم للمعلومة ونشرها.

المراسل – مارينا ميلاد

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