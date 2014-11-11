كاميرون: تصرفات روسيا تشكل خطرًا كبيرًا على بقية أوروبا

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن روسيا يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على بقية أوروبا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا مشيرا الى ان بريطانيا لا ترغب في حرب باردة جديدة مع روسيا.

لكن كاميرون قال بحسب تقرير أوردته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم انه على استعداد لدعم تشديد العقوبات ضد موسكو اذا استمرت في تقويض استقرار اوكرانيا.

كما اعاد كاميرون إلى الأذهان ظروف اندلاع الحرب العالمية الثانية قائلا إن العالم لا ينبغي أن ينسى “عواقب غض الطرف عندما تتنمر دول كبرى في أوروبا على دول أخرى صغيرة”.

وقال إن “العقوبات الاقتصادية على روسيا ليست مجرد حق أخلاقي، بل انها تصب أيضا في المصلحة الوطنية والاقتصادية لبريطانيا لأن روسيا استهانت بكتاب القواعد ويجب أن تواجه عواقب” مشيرًا إلى أنه سيواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بريسبان على هامش اجتماعات قمة “مجموعة العشرين” هذا الأسبوع بشأن الوضع في أوكرانيا وذلك بعد نقل أسلحة ثقيلة من روسيا إلى أوكرانيا.

وقال كاميرون، “لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا، فهو ليس الأداة الوحيدة المتاحة امامنا.. فالعقوبات الاقتصادية على روسيا لها تأثير”.

وحذر قائلًا، “لكن سأكون واضحا أيضا، ففي حال استمرار روسيا على نهجها الحالي، فإننا سوف نكثف الضغوط وستختلف علاقة روسيا مع بقية دول العالم بشكل جذري في المستقبل” مؤكدا على عدم صحة تقارير تفيد بأن بريطانيا لا يوجد لديها أي خطة للتدخل.

وقالت الصحيفة أن الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف كان قد حذر في وقت سابق من ان التوترات بين الغرب والشرق بشأن الازمة في اوكرانيا تهدد بدفع العالم الى حرب باردة جديدة لكن كاميرون قال انه لا يعتقد أن الحرب الباردة “امر لا مفر منه” مشيرا الى أن العقوبات الاقتصادية قد توقف تدهور الوضع بشكل أكبر.

أ ش أ