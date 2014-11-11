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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة وطلقات قبل استخدامهم فى التشاجر ببورسعيد

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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة وطلقات قبل استخدامهم فى التشاجر ببورسعيد ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة وطلقات قبل استخدامهم فى التشاجر ببورسعيد

المتهمان بحوزتهما المضبوطات

تمكنت قوات الأمن من ضبط مسجلين خطر، بحوزتهما سلاح نارى، وسلاح ابيض، وطلقات، قبل استخدامهم فى التشاجر بدائرة قسم العرب ببورسعيد.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العرب برئاسة الرائد محمد صبح رئيس وحدة مباحث القسم تفيد اعتزام كلا من ”أحمد شوقى عبد النبى”، مقيم دائرة قسم الزهور “سبق إتهامة فى العديد من القضايا” ، و”كريم رأفت عبد الرحيم”، مقيم دائرة قسم الزهور ،التوجه الى منطقة السلام  دائرة القسم للتشاجر مع بعض الصبية مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء .

تم اعداد كمين للمذكوران بالمنطقة المشار اليها ، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم محلى، و4 طلقات من ذات العيار، ومطواة قرن غزال، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

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