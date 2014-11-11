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مجلس علماء مصر يجدد طموحات شباب مصر باستثمارات مصرية أفريقية

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مجلس علماء مصر يجدد طموحات شباب مصر باستثمارات مصرية أفريقية مجلس علماء مصر يجدد طموحات شباب مصر باستثمارات مصرية أفريقية

 

أرشيفية علماء

قام الدكتور هانى المسيرى ممثل مجلس علماء مصر بافريقيا بعمل اتفاقية بين: -جامعة university of KwaZulu-Natal بجنوب افريقيا -وجامعة Ladoke Akintola university of Thechnology بنيجريا، وذلك في إطار التعاون العلمي المشترك بين مجلس علماء مصر وجامعات القارة السمراء بدولة جنوب افريقيا ونيجيريا، بحضور الامين العام للمجلس الدكتور محمد عبد الصمد.

يسند هذا التعاون بامكانية توفير فرص منح لدراسة الماجيستر والدكتوراة كل من الطرفين وايضا تطبيق التعاون فى مجال البحث العلمى بالمشاركة بالمعامل ونشر ابحاث مشتركة من خلال عمل مشاريع لبحث الحلول والتطببقات لبعض مشاكل فى المجالات العلمية الزراعة،الاقتصاد،الطب والعلوم الانسانية.

ويُنهي اليوم مساءا الامين العام زيارته لنيجيريا والذى كانت بهدف الانتهاء من تحضيرات لمؤتمر علمى دولى يستهدف استثمار الابحاث العلمية فى القارة السمراء باعتبارها بوابة المستقبل الإقتصادي للاجيال القادمة ولمساعدة شباب القارة الأفريقية فى الحصول على امتيازات اكثر واقعية لبدأ حياتهم العملية.

وأضاف الامين العام لمجلس علماء مصر ان الشباب يعيش فى مصر حالة من الاحباط الشديد وهذا بسبب فشل المسئولين فى تفهم اوضاعهم والعمل على معالجة مشاكلهم وهذا مادفعنى للنظر الى المستقبل ووضع افريقيا بتعاون مستمر لاستثمار طاقات الشباب .

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