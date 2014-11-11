أبو النصر: شهر مكافأة لمدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر صرف مكافأة قدرها شهرا من الراتب للأستاذ جمال الدين عبد المنعم مدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وذلك على حسن إدارته وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وأكد الوزير – خلال جولته المفاجئة للإدارة التعليمية بحلوان اليوم الثلاثاء- أن مكافأة مدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية جاءت بناء على جهد مشكور، وأثر بالغ في النهوض بالعملية التعليمية وانضباطها وتحقيق المدرسة لرسالتها التربوية، وإحالة مدير مدرسة صلاح سالم للتحقيق هو من أجل حساب المقصر، فلابد أن نكافئ المجتهد والمبدع ويكون هناك حساب رادع لمن لا يقوم بمهام وظيفته.

وتفقد الوزير فصول المدرسة وأثنى على نظافتها وانتظام الطلاب ونسبة الحضور المرتفعة وحسن سير العملية التعليمية بكافة الفصول، مشيدا بما لمسه من تضافر جهود بين إدارة المدرسة ومجلس آبائها والمجتمع المحيط، مما كان له بالغ الأثر في تزويد كافة فصول المدرسة بالسبورة الإلكترونية وتدريب المعلمين عليها وأضفى جودة بالغة على العملية التعليمية.

بينما لاحظ وزير التعليم طلابا من مدرسة صلاح سالم الثانوية للبنين يقفزون من على سور المدرسة للشارع، مما دفعه إلى التوجه فورا إليها .. حيث لاحظ عدم انتظام العملية التعليمية وعدم وجود إشراف حقيقي، وأثار استياءه عدم تنفيذ تعليمات الانضباط والإشراف، فقرر تحويل مدير المدرسة الأستاذ عبد الغفار أبو شادي، والمسئول عن الإشراف الأستاذ خيرت محمود للتحقيق.

أ ش أ