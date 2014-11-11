السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الإسماعيلي يختار لاعبه

عمرو السولية VS محمود حسن "تريزيجيه" من يلعب في تشكيل منتخب مصر الأساسي في مواجهة السنغال المصيرية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015؟

ربما يتفق الكثيرون على أن إبراهيم صلاح ومحمد النني أصحاب الأدوار الدفاعية قد يحتفظان بموقعهما في تشكيل المنتخب الأساسي، لتبقى المعضلة أمام شوقي غريب هل يلعب برباعي يمتلك نزعة هجومية أم يضيف لاعب وسط ثالث مع ثلاثي في الهجوم.

عمرو السولية ربما لن يجد سهولة في الاحتفاظ بمكان أساسي في التشكيل بعد أن لعب مباراتي بوتسوانا إذ أن المنافسة على هذا المركز باتت قوية.

ربما أكثر هؤلاء اللاعبين هو محمود تريزيجيه لاعب الأهلي والذي فرض نفسه على منتخب مصر بعد أداء رائع مع الفريق الأحمر منذ انطلاق مباريات الدوري.

FilGoal.com سأل مدربي الأهلي والزمالك والإسماعيلي حول من يشارك أساسيا، وننشر اختياراتهم تباعا.

وقال أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي لـFilGoal.com: "أرشح السولية للحفاظ على موقعه في وسط ملعب منتخب مصر، فلا بد أن نحافظ على القوام الأساسي للفريق الذي فاز بمباراتي بوتسوانا".

وتابع "ميزة السولية أنه قادر على تقديم الأدوار الدفاعية بجانب مساهماته في الهجوم، وهو ما يؤمن دفاعات مصر في وجوده بجانب إبراهيم صلاح".

وواصل متما "السولية أيضا يدخل المنتخب بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادي دجلة في أخر مباراة بالدوري".