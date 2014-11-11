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رونالدو ينضم لمعسكر البرتغال استعدادا لمواجهة أرمينيا وميسي

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رونالدو ينضم لمعسكر البرتغال استعدادا لمواجهة أرمينيا وميسي رونالدو ينضم لمعسكر البرتغال استعدادا لمواجهة أرمينيا وميسي

(إفي): انضم لاعبا ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو وبيبي، لمعسكر منتخب بلدهما البرتغالي، حيث كانا أخر من وصل المعسكر وذلك للاستعداد لخوض مباراتي أرمينيا بتصفيات أمم أوروبا 2016 ووصيفة المونديال، الأرجنتين، وديا.

ووصل كلا اللاعبين إلى مطار فارو جنوبي البلاد مساء الاثنين واتجها للفندق الذي يقيم فيه باقي اعضاء ، الذين لم يتدربا في الملعب وقاما فقط بالخضوع لجلسات التعافي في صالة الألعاب الرياضية.

كان كريستيانو وبيبي يحظيان بتصريح من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم للتأخر عن الانضمام للمعسكر عدة ساعات، حيث تسلم كريستيانو جائزة بيتشيتشي ودي ستيفانو كأفضل هداف ولاعب بالليجا الموسم الماضي من قبل صحيفة (ماركا) الرياضية.

وسيبحث فريق المدرب فرناندو سانتوس عن الانتصار يوم الجمعة المقبل أمام أرمينيا بتصفيات يورو 2016 التي ستستضيفها فرنسا.

وكانت أخر مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي على أرضه، أمام ألبانيا في التصفيات، قد انتهت بخسارة فريق رونالدو بهدف نظيف، ما أطاح بمنصب المدرب باولو بنتو.

لكن المنتخب البرتغالي نجح في استعادة توازنه وفاز خلال زيارته على الدنمارك بشق الانفس بهدف نظيف، بقيادة سانتوس.

بعدها سيتوجه المنتخب نحو إنجلترا لخوض ودية أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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